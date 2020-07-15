Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışma yaptı.



Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdan ayrı çalışırken, Serdar Gürler antrenmanda yer almadı. İzmir temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

AA