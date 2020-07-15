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Haberler Göztepe Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

, maçının hazırlıklarını sürdürdü

'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda 'la karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.07.2020, 16:19

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışma yaptı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdan ayrı çalışırken, Serdar Gürler antrenmanda yer almadı. İzmir temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

AA

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