Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, oyuncunun bonservisi için 900 bin avro alacağı bildirildi.
Açıklamada, Kamil Wilczek'e teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.
Polonyalı 32 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 14 maçta penaltıdan 1 gol attı.
Göztepeli Kamil Wilczek, Kopenhag'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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