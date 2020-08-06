Göztepeli Kamil Wilczek, Kopenhag'a transfer oldu

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, oyuncunun bonservisi için 900 bin avro alacağı bildirildi.

Açıklamada, Kamil Wilczek'e teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

Polonyalı 32 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 14 maçta penaltıdan 1 gol attı.