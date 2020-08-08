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Haberler Göztepe Göztepe'ye ilk imza Burak'tan

'ye ilk imza Burak'tan

'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor forması giyen forvet 'ı resmen kadrosuna dahil etti.

Göztepe'ye ilk imza Burak'tan

08.08.2020, 12:23

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İzmir'e gelen oyuncumuz Gürsel Aksel Stadyumu'nu gezdi. 1 Eylül 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Burak, 2012-13 sezonunda Sancaktepe'de profesyonel futbol hayatına başladıktan sonra Gölcükspor ve Kocaelispor formalarını terletti. Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

DHA

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