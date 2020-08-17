Dualar Bombacı Halil için

Göztepe'nin 1960'lı yıllarda o dönem adı Fuar Şehirleri Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen efsane kadrosunun golcüsü Halil Kiraz, hastaneye kaldırıldı. A Milli Takım'ın da eski yıldızlarından 76 yaşındaki "Bombacı" lakaplı Kiraz'a tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konulduğu öğrenildi. 1967- 68 sezonunda İspanyol devi Atletico Madrid'e attığı penaltı golüyle ağları delen efsane futbolcu için taraftarlar sosyal medyada, "ÇokYaşaBombacı- Halil" etiketiyle destek mesajları yağdırdı. Göztepe taraftarları 26 Ocak'ta kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la oynanan ilk müsabaka öncesi Kiraz'ın evinin önünde tezahürat yapıp efsane futbolcuya moral aşılamıştı. Halil Kiraz da taraftarların tezahüratlarına eşlik etmişti.

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