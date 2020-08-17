Gel de yanma

Göztepe'nin 2015 yılında 2. Lig'den çıktığı sezon profesyonel yapıp liglerde oynatmadan bedelsiz yolladığı stoper Fatih Kurucuk K.Gümrük'teki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Altyapısından çıkan ve farklı takımlardan bünyesine kattığı birçok genci oynatmadan yollayıp eleştiri alan Göz-Göz, transfer gerçekleşirse yetiştiricilik bedeli harici gelir elde edemeyecek.



BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'DE İSTİYOR

Karagümrük'ün Spor Toto Süper Lig'e çıkmasına defansta görev yapmasına rağmen 27 maçta 5 golle katkı veren 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Fatih için Almanya ve İtalya temsilcilerinin bonservis bedeli sorduğu öğrenilirken Freiburg'un 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Fatih'in Avrupa'ya transferi gerçekleşirse Göz-Göz ligde forma bile giyemeden elinden uçan doğma büyüme Göztepeli oyuncusunu yurt dışında izleyecek. Göztepe'nin altyapısından yetişip U21 Takımı'na kadar yükselen, bedelsiz gittiği Karagümrük ile Süper Lig'e çıkma coşkusu yaşayan Fatih Kurucuk, kariyerinde 123 maçta 14 gol kaydetti.



LİG MAÇLARINDA HİÇ OYNAMADI

Geçen sezon Karagümrük formasıyla 27 karşılaşmada 5 gol atan ve takımının tarihi zaferinde önemli rol oynayan Fatih, Göztepe'nin A takım kadrosunda yer aldığı 2016-17 sezonunda ligde hiç oynatılmazken 3 kupa maçında da 134 dakika süre almıştı.



ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA

21 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fatih Kurucuk futbol hayatına Bucaspor alt yapısında başladı. Ardından Göztepe alt yapısına geçiş yapan Kurucuk, Göztepe'de profesyonel oldu. 5 Ocak 2017 yılında Fethiyespor'a transfer olan Fatih Kuruçuk yarım sezon sonra kiralıktan geri döndü. 2017-2018 sezonunda bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 1.92 boyu olan Fatih Kurucuk Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.

BABASI KULÜBÜN EFSANESİ SALİH

Göztepe'nin yine altyapı patentli eski futbolcularından Salih Kurucuk'un oğlu olan Fatih, sarıkırmızılılarda yetişip 2015 yılında 17 yaşındayken profesyonel yapıldı. Hayalini kurduğu A takımda 3 Türkiye Kupası maçı haricinde süre bulamayan genç futbolcu, önce 2016-17'nin 2. yarısında Fethiyespor'a kiralandı, ardından aynı yaz Karagümrük'e bonservisiyle verildi. Ümit Milli Takım'a kadar yükseldiği İstanbul temsilcisiyle genç yaşında basamakları tek tek çıkan Fatih, 2018-19'da 2. Lig, geçen sezon da 1. Lig'de Play-Off'ta şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e adım attı.