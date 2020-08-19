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Haberler Göztepe Bakan Kasapoğlu'ndan Halil Kiraz için taziye mesajı

'ndan için taziye mesajı

Gençlik ve , hayatını kaybeden ’nin eski futbolcusu için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Halil Kiraz için taziye mesajı

19.08.2020, 17:54

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 yaşında vefat eden Göztepe'nin efsane futbolcusu Halil Kiraz için taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve Göztepe Kulübünün efsane futbolcularından Halil Kiraz'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Halil Kiraz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

İHA

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