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Haberler Göztepe Göztepe'de İlhan Palut 7 transfer daha istiyor

'de 7 daha istiyor

'de döneminde şimdiye kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay ve 'ın Aris ekibinden Nijeryalı Ideye'yi renklerine bağlayan 'de teknik direktör , en az 7 takviye yapacaklarını söyledi. Hazırlıklarını kampında sürdüren takımın durumundan memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, "2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet oyuncusu almak istiyoruz, çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Göztepe'de İlhan Palut 7 transfer daha istiyor

DHA

23.08.2020, 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,14:12

Takımdan çok sayıda oyuncunun ayrıldığını hatırlatan İlhan Palut, "Yeni bir yapılanma içerisine girdik. Yönetimimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Taraftarlarımıza layık olabilecek bir Göztepe için çalışıyoruz" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından kaleci Beto, Castro, Reis, Serdar, Wilczek, Jerome, Deniz, Hüseyin, Kerem Atakan, Borges ve Samed Ali ile yollarını ayırmıştı. Öte yandan, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Halil kampta takımla birlikte çalışmalara başladı.
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