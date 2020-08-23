Takımdan çok sayıda oyuncunun ayrıldığını hatırlatan İlhan Palut, "Yeni bir yapılanma içerisine girdik. Yönetimimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Taraftarlarımıza layık olabilecek bir Göztepe için çalışıyoruz" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından kaleci Beto, Castro, Reis, Serdar, Wilczek, Jerome, Deniz, Hüseyin, Kerem Atakan, Borges ve Samed Ali ile yollarını ayırmıştı. Öte yandan, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Halil kampta takımla birlikte çalışmalara başladı.
Göztepe'de İlhan Palut 7 transfer daha istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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