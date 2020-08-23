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Göztepe'de İlhan Palut 7 transfer daha istiyor

Süper Lig'de transfer döneminde şimdiye kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay ve Yunanistan'ın Aris ekibinden Nijeryalı Ideye'yi renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, en az 7 takviye yapacaklarını söyledi. Hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren takımın durumundan memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, "2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet oyuncusu almak istiyoruz, çalışmalarımız sürüyor" dedi.

DHA 23.08.2020, 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,14:12