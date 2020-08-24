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Göz-Göz’den kanat operasyonu

yönetimi, İspanyol ekibi Elche ile sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu ve ekibi Diosgyor’da forma giyen Kosovalı genç sağ kanat ’ye kanca attı.

Göz-Göz’den kanat operasyonu
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Süper Lig'de bu sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe'de yönetim, şimdi de kanat transferine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılılar, İspanya ekibi Elche ile sözleşmesi sona eren sol kanat Victor Rodriguez ile geçen sezon Macaristan temsilcisi Diosgyor'da oynayan ve şu an bonservisi elinde olan Kosovalı sağ kanat Flonert Hasani'yi gündemine aldı.

Göz-Göz öncelikle Elche forması giyen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu Victor Rodriguez'in menajeriyle bağlantıya geçerek olumlu yanıt aldı. Güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin Euro olan oyuncuyla pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Göz-Göz yönetimi, uygun bir imza bedeliyle tecrübeli İspanyol futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor. İspanya'da Badalona ekibinde futbol hayatına başlayan yıldız oyuncu, Real Zaragoza, Getafe, Sporting Gijon ve Sounders ekiplerinde de forma giydi.

KOSOVALI TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Göztepe yönetimi, sağ kanat transferi için de yüzünü Macaristan'a çevirdi. Sarıkırmızılılar, aynı zamanda Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Florent Hasani ile de görüşmelere başladı. Diosgyor ile olan sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki yıldız futbolcunun da İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

BURAK HAKERLER

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