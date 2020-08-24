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Haberler Göztepe İlhan Palut 8 transfer istedi

8 istedi

’nin genç teknik direktörü, iki kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat ve 2 forvet oyuncusunun alınmasını istedi

İlhan Palut 8 transfer istedi
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Transfer döneminde şimdiye kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay ve Yunanistan'ın Aris ekibinden Nijeryalı Ideye'yi renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, en az 8 takviye daha yapacaklarını söyledi. Hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren takımın durumundan memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, "2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet oyuncusu almak istiyoruz, çalışmalarımız sürüyor" dedi. Takımdan çok sayıda oyuncunun ayrıldığını hatırlatan İlhan Palut, "Yeni bir yapılanma içerisine girdik. Yönetimimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Taraftarlarımıza layık olabilecek bir Göztepe için çalışıyoruz. iyi bir takım yaratacağız" diye konuştu.

BİR ÇOK OYUNCU GİTTİ
Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından kaleci Beto, Castro, Reis, Serdar, Wilczek, Jerome, Deniz, Hüseyin, Kerem Atakan, Borges ve Samed Ali ile yollarını ayırmıştı. Öte yandan, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Halil kampta takımla birlikte çalışmalara başladı.

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