Göztepe’den Serdar atağı

Süper Lig'de bu sezon sıkıntı yaşamak isteme-yen Göztepe transfer-de gaza bastı. Sarı-kır-mızılılar, savunmanın ortasına en az bir takviye planlarken Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut tarafından kadroda düşünül-meyen 29 yaşındaki sto-per için devreye giren Göz-Göz yönetimi futbol-cunun menajeri ile bağ-lantıya geçerek nabız yokladı. Savunmada Alparslan Öztürk, Cris-tian Titi ve Atınç Nukan'ın yanı-na tecrübeli bir stoper arayan tek-nik direktör İlhan Palut'un, Serdar Aziz'in transferi için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.



BONSERVİS ENGELİ VAR

Ancak transferin gerçek-leşmesi için Göztepe'nin önündeki en büyük engel olarak bonservis problemi göze çarpıyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın F.Bahçe'nin kararını beklediği bildirilirken Göztepe fut-bolcuyla mali şartların da oluşması halinde İstanbul ekibinin kapısını çalıp bonservis bedelinde kolaylık isteyecek.



2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bursaspor altyapısından yetişen 29 yaşındaki tec-rübeli savunmacı Serdar, 2016-2017 sezonu başında Galatasaray'a 4.5 milyon Euro ve 3 futbolcunun bon-servisi karşılığında transfer olmuştu. Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Serdar, sarı-kırmızılı ekipte bu süreçte 2 Süper Lig şampi-yonluğu yaşa-dı.

BURAK HAKERLER