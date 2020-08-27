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Haberler Göztepe Yeni formalar taraftarı böldü

Yeni formalar taraftarı böldü

Yeni formalar taraftarı böldü
Giriş Tarihi: 27.8.2020

GÖZTEPE'NİN 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar önceki akşam görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından görsellerini paylaştığı formalar tasarımlarıyla taraftarı ikiye böldü. Siyah ağırlıklı desenli forma ile damalı sarı-kırmızılı forma taraftarlar arasında tartışma yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü Puma'nın tasarımlarını yaptığı formaları beğenirken, bir bölümü ise yönetimi eleştirdi. Başka kulüp taraftarları da Göztepe'nin formaları üzerine farklı yorumlar yaptı.

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