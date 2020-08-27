GÖZTEPE'NİN 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar önceki akşam görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından görsellerini paylaştığı formalar tasarımlarıyla taraftarı ikiye böldü. Siyah ağırlıklı desenli forma ile damalı sarı-kırmızılı forma taraftarlar arasında tartışma yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü Puma'nın tasarımlarını yaptığı formaları beğenirken, bir bölümü ise yönetimi eleştirdi. Başka kulüp taraftarları da Göztepe'nin formaları üzerine farklı yorumlar yaptı.
Yeni formalar taraftarı böldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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