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Haberler Göztepe Alpaslan Öztürk Göz Göz’de kaldı

Göz Göz’de kaldı

Alpaslan Öztürk Göz Göz’de kaldı
Giriş Tarihi: 28.8.2020

YAZ transfer döneminin en çok aranılan isimlerinden biri olan Alpaslan Öztürk, Göztepe'de kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon gösterdiği performansla başta Fenerbahçe olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor'un transferi için uğraş verdiği 26 yaşındaki savunma oyuncusu kulüpler anlaşamayınca İzmir'de kaldı. Afyon'da Göz-Göz ile kampta bulunan futbolcu ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil futbolcudan Göztepe'ye konsantre olmasını istedi. Yönetim kulüple bir yıl daha kontratı bulunan Alpaslan Öztürk'e sözleşme uzatma talebinde bulunacak.

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