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Haberler Göztepe Göztepe’den aslan avı

’den aslan avı

Göz-Göz, temsilcisinin 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için atağa kalktı. Futbolcuya temasa geçen yönetim, kiralamak için Cim-Bom’un kapısını çalacak.

Göztepe’den aslan avı
Giriş Tarihi: 28.8.2020

Süper Lig'de transferde gaza basan Göztepe'nin son adresi Galatasaray oldu. Sağ kanatta forma giyen yıldızı Serdar Gürler'i Antalyaspor'a kaptı-ran Göz-Göz, bu oyuncunun yerini Yunus Akgün ile doldurmayı planlıyor.

KONTRATI 2024'TE BİTECEK

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2018 yılından bu yana profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu Göztepe'nin gündemine girdi. Galatasaray'da forma şansı bulama-yan futbolcunun nabzını yoklayan Göztepe, olumlu yanıt alırken İstanbullu kurmay-larla da temasa geçmeye hazırlanıyor. Göztepe, kulübüyle sözleşmesi 2024 yılına kadar sözleşmesi bulu-nan Yunus'u kiralamayı planlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de futbolcu-nun gelişimi açısından bu formüle sıcak bakabileceği düşü-nülüyor. Yunus ile görüşmeleri belirli bir noktaya getiren Göz-Göz yönetimi 1-2 gün içinde G.Saray yönetimine bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Transferin en kısa sürede çözüme kavuşması bekleni-yor.

BURAK HAKERLER

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