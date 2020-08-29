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Haberler Göztepe Göz-Göz Yunus'un peşinde!

Göz-Göz Yunus'un peşinde!

'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü. Transferde hız kesmeyen temsilcisi, Akgün'ü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Başkan 'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le görüştüğü bildirildi.

Göz-Göz Yunus'un peşinde!

DHA

29.08.2020, 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,15:49

Süper Lig'de transfer döneminde Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.

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