Göz Göz’e koşuyor

Göztepe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kanat transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Serdar'ın takımdan ayrılması ve Zlatko Tripic'in performansının beklenen düzeyde olmamasının ardından sol kanat transferi için Avrupa'yı tarayan Göz-Göz aradığı ismi Norveç'te buldu. Sarıkırmızılılar, Norveç ekibi Rosenborg'ta forma giyen Nijeryalı Samuel Adegbenro'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Süper Lig ekibi Hatay'ın da renklerine bağlamak için çaba harcadığı ancak anlaşma sağlayamadığı 24 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Samuel Adegbenro'nun menajeri ile Hatay arasında sorun çıktığı futbolcunun da anlaşmayı bozarak ülkesine dönme kararı aldığı iddia edilmişti. Sarıkırmızılılar maddi şartlarda da anlaşılması halinde transferi resmiyete dökecek.



PİYASA DEĞERİ 900 BİN EURO

GÖZTEPE transfer listesine giren Adegbenro'nun güncel piyasa değeri 900 bin Euro. Sol kanat mevkisinin dışında sağ kanat ve on numara olarak da forma giyen futbolcu için Göztepe yönetimi ısrarlı takibini sürdürüyor.