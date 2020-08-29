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Haberler Göztepe Göztepe-Menemenspor: 2-1

-: 2-1

, 2020-2021 sezonu öncesinde Afyon kampında yaptığı hazırlık maçında ’u 2-1 mağlup etti.

Göztepe-Menemenspor: 2-1

29.08.2020, 23:16

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 2020-2021 sezonu öncesinde Afyon'da yaptıkları kampta hazırlık maçı oynadı. Afyon Kocatepe Stadyumu'nda karşılaşan iki İzmir takımı, sahaya yeni oyuncularının da olduğu kadroyla çıktı. Maçın 17. dakikasında Göztepe, yeni transferi Brown Ideye ile 1-0 öne geçti. 41. dakikada sahneye çıkan kaptan Halil Akbunar, skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala Menemenspor, Doruk Fırat ile farkı 1'e düşürdü ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Takımlar ikinci yarıya kadrolarında değişiklikler yaparak çıktı ancak maçta başka gol olmadı. Göztepe, bu skorla hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı.

İHA

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