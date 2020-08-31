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’den Sekidika hamlesi

Yönetim, G.Saray’da forma giyen Nijeryalı oyuncuyu kiralamak için atağa kalktı.

Göztepe’den Sekidika hamlesi
Giriş Tarihi: 31.8.2020

Dış transferde ileri uca Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi transfer ederek yeni bir görünüme kavuşan Göztepe, bir hücumcu daha almak için temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar, G.Saray'ın kadroda değerlendirmediği Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı bünyesine katmayı planlıyor.

FUTBOLCU OLUMLU BAKIYOR
Aynı zamanda forvet hattında da forma giyen 24 yaşındaki yıldızı kiralamayı planlayan Göz-Göz yönetimi, İstanbul ekibine teklifini iletti. Nijeryalı futbolcunun da Falcao ve Diagne'nin bulunduğu Galatasaray kadrosunda şans bulamayacağını düşündüğü için Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde daha somut adımlar atarak transferi belirli bir noktaya getirmeyi planlıyor.

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