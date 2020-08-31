Göztepe’den Sekidika hamlesi

Dış transferde ileri uca Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi transfer ederek yeni bir görünüme kavuşan Göztepe, bir hücumcu daha almak için temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar, G.Saray'ın kadroda değerlendirmediği Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı bünyesine katmayı planlıyor.



FUTBOLCU OLUMLU BAKIYOR

Aynı zamanda forvet hattında da forma giyen 24 yaşındaki yıldızı kiralamayı planlayan Göz-Göz yönetimi, İstanbul ekibine teklifini iletti. Nijeryalı futbolcunun da Falcao ve Diagne'nin bulunduğu Galatasaray kadrosunda şans bulamayacağını düşündüğü için Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde daha somut adımlar atarak transferi belirli bir noktaya getirmeyi planlıyor.