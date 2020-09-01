Göz-Göz’de yeni iddia

Süper Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü çınarı Göztepe için dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hisse devri konusunda daha önce Katar ve Amerikalı yatırımcılarla görüşen Başkan Mehmet Sepil'in İsviçreli fon şirketiyle de bir araya geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün 70 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden yüzde 50'sinin devri konusunda yabancı şirket ile görüşmeler yapıldığı ve kısa süre içinde ortaklık sözleşmesi imzalanabileceği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in sarı-kırmızılı ekibin hisselerinin tamamını devretmeye ise sıcak bakmadığı ve kulübün yönetiminde yine söz sahibi olacağı kaydedildi.



'YOĞUN BİR İLGİ VAR'

Yabancı ortak modelini ilk kez Türk futbolunda uygulamayı planlayan Mehmet Sepil daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkemize yabancı yatırımcı getiremiyoruz. Avrupa'da birçok kulüp için yabancı yatırımcılar devreye giriyor. Göztepe'ye de ilgi var" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Sepil, 2014 yılında Göztepe'yi Altınbaş Holding'ten 7 milyon 500 bin dolar bedelle devralmıştı.