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Haberler Göztepe Gözümoğlu’nu dün uğurladık

Gözümoğlu’nu dün uğurladık

Gözümoğlu’nu dün uğurladık
Giriş Tarihi: 1.9.2020

Göztepe'de çeşitli yöneticiliklerin yanı sıra başkanlık da yapan ve önceki gün 63 yaşında hayata veda eden Cemal Gözümoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kalp damar yetmezliği sonucu vefat eden Gözümoğlu için pandemi nedeniyle cenaze töreni düzenlenmedi. Merhum Gözümoğlu dün öğle vakti Yelki Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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