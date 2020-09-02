Anlaşma kapıda

Göztepe, kulüp hisselerinin yüzde 50'sinin yabancı bir ortağa devri konusunda önemli aşama kaydetti. Bilindiği üzere Süper Lig'de 4. sezonuna girecek olan kulübün Başkanı Mehmet Sepil'in İsviçreli bir fon şirketi ile kulüp hisselerinin devri konusunda bir araya geldiği iddiası ortaya atılmıştı. 'Göztepe'ye ilgi var' açıklamasının ardından Katar ve Amerikalı yatırımcılarla görüşen Mehmet Sepil'in İsviçreli bir fon şirketiyle anlaşmada imza aşamasına geldiği öğrenildi.

PAPATYA YALANLAMADI

İsviçreli fon şirketine 70 milyon dolarlık bir değer üzerinden kulübün hisselerinin yüzde 50'sini devretmeye hazırlanan Sepil, anlaşmanın resmiyet kazanması halinde kulüpte söz sahibi olmaya devam edecek. Yönetim kanadından iddialarla ilgili en net açıklama ise Başkan Vekili Talat Papatya'dan geldi. Papatya, görüşmeleri yalanlamadı ve "Birlikteliğin gerçekleşme ihtimali ciddileşirse başkanımız açıklar. Zaten camiamıza ve kamuoyuna gereken açıklamayı yapacaktır"dedi.



DEGERİ SON 6 YILDA 10 KAT ARTIS GÖSTERDİ

GÖZTEPE, Ağustos 2007'de TMSF tarafından yapılan ihale sonucu 1 milyon 305 bin lira bedelle Altınbaş Holding'e geçmişti. 2014'te ise mevcut başkan Mehmet Sepil, Altınbaş Holding yönetimi ile el sıkışarak 7 milyon 500 bin dolarlık bedel karşılığında kulübün patronu olmuştu. 13 yıllık süreçte ise kulübün değeri 70 milyon dolara çıkarken Başkan Mehmet Sepil, bu değer üzerinden kulüp hisselerinin yüzde 50'sinin devri için yabancı şirketlerle pazarlık halinde.

BURAK HAKERLER