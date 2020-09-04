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Haberler Göztepe Acun, Ege’yi istiyor

Acun, Ege’yi istiyor

Acun, Ege’yi istiyor
Giriş Tarihi: 4.9.2020

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının yöneticileri Göztepe'nin 19 yaşındaki genç golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.

WESTERLO DA İSTİYOR
Önceki gün Kayserisporlu Rienstra ile sözleşme imzalayan Hollanda ekibi Süper Lig'den Van Beijnen (Gençlerbirliği) ve Mats Seuntjens (Gençlerbirliği) transferlerini yapmıştı. U19 takımda gösterdiği başarılı performans sonrası profesyonel sözleşme imzalanan Ege, geçen sezon başında U19 takımıyla oynadığı 9 maçta 6 gol atınca A takıma yükselmişti. A takım for-masıyla da 6 maça çıkan 2001 doğumlu forvet 1 gol kaydetti. Öte yandan Belçika 2. Lig takımla-rından Westerlo'nun da Ege'yle teması var. Westerlo kadrosunda Berke Özer, Barış Alıcı ve Atabey Çiçek gibi genç isimler yer alıyor.

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