Göz-Göz 4 aslan alıyor

Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa bir süre kala Göztepe yönetimi transferde yeniden harekete geçti. Kadrosunda önemli eksikler olan Göz-Göz kanat ve savunma takviyesi için G.Saray'ın yıldızlarına talip oldu. Sarı-kırmızılılar, sağ kanat pozisyonu için Jimmy Durmaz'ın yanı sıra genç futbolcu Yunus Akgün ve Nijeryalı Jesse Sekidika'ya talip oldu. İstanbul ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan 21 yaşındaki Jimmy Durmaz'ı liste başına yerleştiren sarı-kırmızılılar, aynı mevkide görev yapan 20 yaşındaki Yunus ile 24 yaşındaki Sekidika'dan birini ise kiralık olarak transfer etmek istiyor.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Göz-Göz sağ bek transferi için de Şener Özbayraklı'yı gündemine aldı. Şener için de İstanbul ekibiyle görüşmeler sürerken İzmir ekibi 12 Eylül'de oynayacağı Denizli maçına kadar transferleri noktalamak istiyor.

BURAK HAKERLER