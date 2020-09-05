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’ye Rus eldiven

Göztepe’ye Rus eldiven
Giriş Tarihi: 5.9.2020

GÖZTEPE yönetimi dış transferde 1 numaralı mevkiye takviye yapmak için de çalışmalarına hız verdi. Kaleci Beto'nun takımdan ayrılmasının ardından geçen gün Adanaspor'un 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat ile el sıkışan Göz-Göz 1 numaralı mevki için Rus eldiven Stanislav Kritsyuk'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetime menajerler tarafından önerilen 29 yaşındaki file bekçisinin ismi teknik direktör İlhan Palut'a sundu. Son olarak Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Kritsyuk'un kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Rusya'da Dimitrou ve Tagliatti ekiplerinde forma giyen 1.92 boyundaki file bekçisi Braga, Rio Ave, Braga ve Krasnodar ekiplerinde görev yaptı.

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