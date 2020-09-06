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'de Palut'tan takımına geçer not

'de 12 Eylül Cumartesi günü evinde oynayacağı Denizlispor maçıyla yeni sezona başlayacak 'de Teknik Direktör değerlendirmelerde bulundu.

Göztepe'de Palut'tan takımına geçer not

06.09.2020, 17:14

Altınordu ile oynanan özel karşılaşmada takımının görüntüsünden memnun kaldığını ifade eden genç teknik adam, "İki takım için de ligin başlamasına az bir süre kala çok güzel antrenman maçı oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazandık. Ondan ziyade oyun içinde dönem dönem çalıştığımız taktikleri oyuncularımdan gördüm. Beklediğim geri dönüşleri aldım. Birçok futbolcumuza 70 dakikanın üzerinde süre verdim. Futbolcularımın maç kondisyonlarını ilerletmeyi amaçladım" diye konuştu.

İlhan Palut son 20 dakikalık bölümde genç futbolculara forma verdiğini belirterek, "Gençlerimizin yaz dönemi kampında yere sağlam bastıklarını gördüm. Tibet, Yılmaz, Tolga, Efe, Metin, kaleciler Arda ve Ege ile golcü Ege bizimle birlikte çalıştı. Benim daha önce hiç görmediğim genç futbolcularımız vardı. Onlarla çok süre geçirdik, beraber çalışma fırsatımız oldu. Gençlerimize ne istediğimi anlattım. Kişisel gelişimlerine katkı sağladım. Yılmaz, Altınordu maçında gol attı, bu bizim için ekstra mutluluk. Kalecilerimizden Arda'nın performansı günden güne artıyor. Bize çok güven veriyor. Arda ileride Göztepe kalesini teslim alacak seviyeye gelir" yorumunu yaptı. Göztepe'nin Adanaspor'dan transfer edip resmi sözleşme imzaladığı kaleci İrfan Can da takımla çalışmala başladı.

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