Fabri heyecanı

Göztepe 1 numara transferi için listesinin ilk sırasına yerleştirdiği İspanyol kaleci Fabri'ye imza attırmaya hazırlanıyor. Başkan Mehmet Sepil'in transferiyle bizzat ilgilenip, görüntülü konuşma yaparak İzmir'e davet ettiği İspanyol eldiven bugün kente gelecek. 32 yaşındaki file bekçisi ile yüz yüze son bir görüşme daha gerçekleştirecek olan Başkan Sepil'in başarılı kaleciye imza attırarak 12 Eylül'de İzmir'de oynanacak olan Denizlispor maçı öncesi 1 numaralı sorunu ortadan kaldıracak.

TARAFTAR FABRİ'DEN MEMNUN

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş formasını 2 sezon giyen Fabri'nin transferi ile ilgili olumlu gelişmeler Göztepe taraftarlarını heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar transferin gerçekleşmesi için sosyal medyadan farklı yorumlar yaparken, Beşiktaş taraftarları da takımlarında görmek istedikleri kaleci ile ilgili olumlu paylaşımlarda bulundu.



BONSERVİSSİZ İMZA ATACAK

Sarı-kırmızılı ekibe bugün imza atması beklenen Fabri için kulübü Fulham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bonservis bedeli ödenmeyecek. Geçen sezonu Mallorco'da geçiren İspanyol file bekçisi kulübüyle problemini çözerek İzmir'e gelecek. 2015-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini koruyan 32 yaşındaki eldiven Süper Lig'de 66 karşılaşmaya çıktı ve kalesinde 57 gol gördü.