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Haberler Göztepe Burekovic imzaladı

Burekovic imzaladı

Burekovic imzaladı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

İzmir'e gelerek yönetimle her konuda anlaşan Boşnak sol bek Dzenan Burekovic'in dün resmi sözleşmeyi imzaladı. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Burekovic'in Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni çok beğendiği öğrenildi. Boşnak savunmacı Bosna ekibi Celik Zenica'da yetişirken Sırbistan'da Vojvodina'da da forma giydi.

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