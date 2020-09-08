Burekovic imzaladı

İzmir'e gelerek yönetimle her konuda anlaşan Boşnak sol bek Dzenan Burekovic'in dün resmi sözleşmeyi imzaladı. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Burekovic'in Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni çok beğendiği öğrenildi. Boşnak savunmacı Bosna ekibi Celik Zenica'da yetişirken Sırbistan'da Vojvodina'da da forma giydi.
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