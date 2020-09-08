Göztepe gaza bastı

Göz-Göz yönetimi, hafta sonu resmen başlayacak sezon öncesi transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, kale, savunma ve orta saha takviyesinde dün somut adımlar atarak büyük bir hamle yaptı. Göz-Göz yönetim transferini titizlikle yürüttüğü Bosna Hersekli sol bek Dzenan Burekovic'i önceki akşam İzmir'e getirdi. Son olarak Macaristan ekibi Ujpest'te forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunmacı ile yapılan son görüşmelerde olumlu sonuçlanırken, başarılı futbolcu dün kendisini 2+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

SOL KANADA AJAXLI BANDE

Yönetimin ikinci hamlesi ise orta sahaya oldu. İzmir ekibi bonservisi Hollanda ekibi Ajax'ta olan 21 yaşındaki genç sol kanat Hassane Bande'nin transferinde de mutlu sona yakın. Geçtiğimiz ocak ayında İsviçre ekibi Thun'a kiralık olarak giden Burkina Fasolu genç orta saha ve kulübü ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Futbolcunun Göz-Göz'e kiralık olarak geleceği öğrenildi.

KALECİ FABRİ RÖTAR YAPTI

Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve dün İzmir'e beklediği İspanyol file bekçisi Fabri ise rötar yaptı. Bonservisi İngiliz ekibi Fulham'da bulunan 32 yaşındaki eldivenin kulübüyle halen görüşme halinde olduğu öğrenildi. Kulübünden bonservisini alacak olan Fabri'nin bu hafta içinde İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Ülkesi İspanya'da Deportivo altyapısından yetişen 32 yaşındaki file bekçisi Fabri, Valladolid, Real Betis'te de forma giydi. İki sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ta da görev yapan İspanyol eldiven 2016-2017 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Fabri geçen sezon İspanya'da Mallorca'da kiralık olarak oynamıştı.



2015-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini koruyan 32 yaşındaki eldiven Süper Lig'de 66 karşılaşmaya çıktı ve kalesinde 57 gol gördü. Fabri, Deportivo'da forma giyerken 2013-2014 sezonunda Gijon maçında son dakikada attığı golle de kariyerinin tek golünü kaydetmiş takımına 1 puan kazandırmıştı.

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