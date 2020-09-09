Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavisi devam eden Stefano Napoeloni takımdan ayrı çalıştı.
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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