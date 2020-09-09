  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

'de 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında 12 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA

09.09.2020, 13:55

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Göztepe'de tedavisi devam eden Stefano Napoeloni takımdan ayrı çalıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA