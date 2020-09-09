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Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında 12 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.