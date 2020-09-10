Imbula için seferberlik

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında cumartesi günü Denizlispor'u ağırlayacak olan Göztepe ön libero transferini bitirmek için düğmeye bastı. Takımdan ayrılan Celso Borges'in yerini Rus ekibi Sochi'den ayrılan Giannelli Imbula ile doldurmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim Kongolu orta saha oyuncusuyla bugün bir görüşme yapacak.

İLHAN PALUT ONAYI VERDİ

Teknik direktör İlhan Palut'un da transferi için onay verdiği 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ile ön görüşme yapıldı. Imbula'nın da Göztepe'ye yeşil ışık yaktığı bildirilirken maddi şartların oluşması sonrası transferi ciddiyet kazanacak. Fransa'da Guingamp ekibinde futbola başlayan ön libero Porto, Marsilya, Stoke City, Toulouse, Vallecano ve geçen sezon da İtalya temsilcisi Lecce'de kiralık olarak oynadı.