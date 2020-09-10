Sepil, Kulüpler Birliği’ni bıraktı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sürpriz bir karar alarak Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı. Geçen sezondan bu yana eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman'dan boşalan Kulüpler Birliği Başkanlığı koltuğunda oturan Sepil'in, istifa kararını kulüp başkanlarına bildirdiği öğrenildi. Sepil'in yorgunluk ve iş yoğunluğu nedeniyle bu kararı aldığı bildirilirken, henüz konuyla ilgili bir resmi bir açıklama yapmadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye başkanlık için teklif yapıldığı ancak kabul etmediği öğrenildi. Çebi ve Sepil'e Süper Lig kulüp başkanlarının başkanlık konusunda baskı yaptığı belirtildi. Ancak daha önce de istifa kararı alıp göreve geri dönen Mehmet Sepil'in Süper Lig Kulüpler Birliği başkanlığını kafasından sildiği, görevi yeniden kabul etmeyeceği öğrenildi.