Hassane tamam

Göztepe, transferde hız kesmiyor. Bu hafta Boşnak sol bek Dzenan Burekovic'le sözleşme imzalayan sarıkırmızılılar, Burkino Fasolu kanat oyuncusu Hassane Bande'nin de işini bitirdi. Geçen sezonu İsviçre'nin Thun takımında geçiren ve bonservisi Ajax'ta olan 22 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı. Ajax'la yapılan görüşmelerde Bande'nin 1 yıl kiralanacağı bildirildi. Transferin 1-2 gün içinde netliğe kavuşması bekleniyor.