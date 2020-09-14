Süper Lig'de henüz beklenen takviyeleri yapamamasına rağmen 2020-2021 sezonunun ilk maçında Denizlispor'u 5-1'lik skorla yenerek 3 puanla başlangıç yapan Göztepe büyüledi. Sarı-kırmızılılar, İzmir'deki maçta futboluyla büyük keyif verirken, bu galibiyet ilkleri de beraberinde getirdi. Süper Lig'de dördüncü sezonuna giren Göz-Göz, ilk kez sezona galibiyetle girerken, aynı zamanda son 6 sezonun da ilk 3 puanlı başlangıcını yapmış oldu.

DENİZLİ'YE KARŞI İLK ZAFER

2014-15 sezonunda 2. Lig mücadale ederken Çubuk'u yenerek 3 puanla başlayan Göz-Göz, 2015-16, 2016-17 ve Süper Lig'deki ilk yılı olan 2017-18 sezonuna beraberlikle başlamıştı. Fenerbahçe ile berabere kalan Göz-Göz, 2018-2019'da Yeni Malatya'ya, geçen sezon da yine evinde Antalyaspor'a yenilerek sezona kötü başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, 5 golle geçtiği Denizlispor'a karşı da Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Bundan önceki 8 maçta Ege ekibine 4 kez yenilen Göztepe, 4 maçı da beraberlikle bitirmişti.

ATINÇ NUKAN FORMAYI KAPTI

Göztepe'nin geçen sezon Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı ancak uzun süren sakatlık sonrası forma veremediği stoper Atınç Nukan formayı kaptı. Atınç, Denizli maçına Brezilyalı stoper Cristian Titi'yi kesip ilk on birde başlarken attığı ikinci golle de taraftarları sevince boğdu. Atınç savunmadaki performansıyla da teknik direktör İlhan Palut'un gözüne girmeyi başardı.

İLHAN PALUT'TAN TAKIMA ÖVGÜ

Sezonun ilk maçından farklı galibiyetle ayrılan teknik direktör İlhan gali- Palut, takıma övgüler düzdü. Palut, "Müsabakanın başından sonuna kadar istediklerini ve çalıştıklarını uygulayan, skora bakmaksızın 90 dakika boyunca disiplin içerisinde oynayan bir Göztepe vardı. Sahada çok büyük bir mücadele veren oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor. Elbette galibiyet ile başlamak sevindirici ama bu ciddiyetimizi ve disiplinimizi sezon boyunca sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

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