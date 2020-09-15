Megyeri imzayı attı

Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 31 Mart 1990 tarihinde Budapeşte'de dünyaya gelen Megyeri ülkesinin takımlarından Ferencvaros'ta profesyonel olduktan sonra sırasıyla Olympiakos, Getafe, Greuther Fürth ve Atromitos takımlarının kalesini korudu. Megyeri'ye Göztepe'mize hoş geldin diyoruz." denildi.

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