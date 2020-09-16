Göz-Göz’ün zirve keyfi

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna Denizlispor'u 5-1'lik farklı bir skorla yenerek başlayan Göztepe, haftayı lider kapatırken tarihi bir başarıya da imza attı. Süper Lig'de üst üste dördüncü sezonunu geçiren, 29. kez devler arenasında mücadele eden Göz-Göz, 45 yıl aradan sonra bir haftayı liderlikle kapattı. Sarı-kırmızılılar en son 1975-76 sezonunun ilk haftasında Ankara ekibi Ankaragücü'nü 5-1'lik skorla geçerek yine ilk sırada yerini almıştı.

TARAFTARLAR ÇOK MUTLU OLDU

357 hafta sonra kendisine 1. sırada yer bulan Göztepe, bu sezona kadar 15 kez haftayı zirvede tamamladı. İzmir ekibi, 1967- 1968'de 6'sı üst üste olmak üzere 7, 1970- 1971'de 1, 1973-1974'te 3 ve 1975-1976'da 1 hafta liderliği kimseye bırakmamıştı. Sarı-kırmızılıların, farklı galibiyet sonrası zirvede yer alması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Transferlerin yetişmemesine rağmen Göz-Göz'ün puan durumunda zirvede yer alması sonrası sarı-kırmızılı fanatikler sosyal medyada paylaşımlarıyla olumlu yorumlarda bulundu.



ATINÇ NUKAN FORMAYI KAPTI

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un geçen sezon özellikle ikinci yarıda kadroya dahil ettiği stoper Atınç Nukan sezona fırtına gibi başladı. Sarı-kırmızılı ekibe Beşiktaş'tan transfer olan ve üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan stoper Denizli maçında harika performansının yanı sıra gol atarak formaya sarıldı.



HASSANE BANDE İMZAYA ÇOK YAKIN

GÖZTEPE'NİN kanat transferi için gündemine aldığı Ajaxlı 22 yaşındaki Hassane Bande'nin transferinde mutlu sona çok yakın. Hollanda ekibi Ajax'tan Burkino Fasolu oyuncuyu kiralamak için girişimlerini hızlandıran Göz-Göz futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Ajax ekibi ile oyuncuyu kiralama konusunda görüşmeleri önemli bir noktaya getiren sarı-kırmızılı yönetim, başarılı futbolcuyu hafta sonuna kadar renklerine bağlamayı hedefliyor. Bande geçen sezonu da İsviçre ekibi Thun'da kiralık geçirmişti.