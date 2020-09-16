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Haberler Göztepe Göztepe Alper Potuk'la pazarlık halinde

'la pazarlık halinde

'de cuma günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren , bir yandan da girişimlerini sürdürüyor.

Göztepe Alper Potuk'la pazarlık halinde

16.09.2020, 12:37

Son olarak Yunanistan'ın Atromitos takımından Macar kaleci Balasz Megyeri ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk için girişimlerini hızlandırdı. Bonservisi elinde olan deneyimli futbolcuyu İzmir'e davet eden yönetimin Alper'le pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Alper'den indirim isteyen Göztepe'nin 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma zemini aradığı bildirildi.

Öte yandan Alper için Gaziantep Futbol Kulübü'nün de devrede olduğu iddia edildi. Alper'in de Göz-Göz'e gelmeye sıcak baktığı, transferin hafta sonu netlik kazanacağı öğrenildi. Eskişehirspor altyapısından yetişen Alper Potuk 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 1 şampiyonluk, 1 Süper Kupa mutluluğu yaşayan Alper bu sezon başında takımıyla vedalaştı.

Bu arada Göztepe genç oyuncularından Serkan Bakan'la da yollarını ayırdı. Serkan'ın 3. Lig ekibi Edirnespor'la anlaştığı açıklandı.

DHA

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