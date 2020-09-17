  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Lider Göztepe deplasmanda

Lider deplasmanda

'de sezonun ilk maçında evinde Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenerek ilk haftayı liderlik koltuğunda geçen , yarın 2'nci haftanın açılış müsabakasında 'a konuk olacak.

Lider Göztepe deplasmanda

17.09.2020, 10:59

eni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak. İzmir ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör İlhan Palut galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Palut, rakiplerinin sezona iyi bir başlangıç yapamadığını ancak karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirtti. Genç teknik adam, "Biz sezona istediğimiz gibi başladık. Ligin ilk haftaları her zaman zor geçer. Yeni Malatyaspor müsabakası da öyle olacak. Biz en iyi şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Sahada oyuncularımız gereken mücadeleyi gösterecek" diye konuştu. Yeni Malatyaspor, ilk maçta Karagümrük'e 3-0'lık skorla mağlup oldu.

GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ
İrfan - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lider Göztepe deplasmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA