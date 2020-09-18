Göz Göz atakta

DIŞ transferde son olarak Macar kaleci Balasz Megyeri ile sözleşme imzalayan Göztepe, Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ile de prensipte anlaştı. 24 yaşındaki futbolcunun İzmir'e geldiği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı. Geçen sezon Ujpest'te 34 resmi maça çıkan başarılı oyuncu 4 kez fileleri sarstı.

STOPER ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

BU arada savunma hattını da güçlendirme isteyen Göztepe, stoper takviyesi için yeniden Semih Kaya'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren futbolcuya menajeri kanalıyla ilk teklifini yaptı. Eski kulübü G.Saray'dan haber bekleyen 29 yaşındaki başarılı futbolcu İstanbul ekibinden gelecek bu yanıta göre kariyerine yön verecek.



RAKİP MALATYA

Sahasında Denizlispor'u yenerek haftayı averajla lider kapatan Göztepe, bugün Yeni Malatya'ya konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle büyük sükse yapan Göztepe, ilk haftayı Karagümrük yenilgisiyle kapatan Malatya ekibini yenerek ikide iki yapmak istiyor. Yeni Malatyaspor'la aynı sezon Süper Lig'e çıkan İzmir temsilciyle geride kalan 3 sezonda rakibiyle oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Rakip filelere 8 kez havalandıran Göztepe, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Malatya deplasmanında çıktığı 3 maçta sahadan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.



BERKAN'A ASLAN KANCASI

Göztepe'de, sol bekte forma giyen Berkan Emir Galatasaray'ın transfer radarına girdi. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir süredir takibine aldığı ve İstanbul ekibinin başarılı futbolcu için temaslara hemen bağlayacağı öğrenildi. İstanbul ekibinin solda alternatif yaratmak istediği bildirilirken iki takımda önümüzdeki günlerde bir görüşme trafiğinin yaşanması bekleniyor.