Kadroda istikrar

Süper Lig'de sezonun ilk maçında Denizlispor'u evinde 5-1'lik skorla geçen Göztepe'de, teknik direktör İlhan Palut, Yeni Malatyaspor karşısında geçtiğimiz hafta kazanan kadroyu bozmadı. Hafta başında imza atan Macar kaleci Megyeri'yi antrenman eksiği nedeniyle yedek oturtan Palut, eldivenleri yine genç file bekçisi İrfan Can'a verdi. İleri uçta da yeni transferlerden Brown Ideye forma giyerken takıma yeni katılan Megyeri, Burekovic, Ndiaye, Kubilay ve Burak yedek bekledi. Kubilay, Ndiaye ve Burekovic karşılaşmanın ikinci yarısında forma şansı buldu.