Göztepe’den Emre bombası

Süper Lig'de Denizli ve Yeni Malatya maçlarından 4 puan çıkararak çıkış yapan Göztepe, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılılar, Celta Vigo'da forma giyen 23 yaşındaki genç yıldız oyuncu Emre Mor'u gündemine aldı. Geçen sezon ilk yarıda G.Saray'da, daha sonra Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık forma giyen kanat oyuncusu ile temasa geçen yönetim, futbolcuya teklifini iletti. Kulübünde geleceği belirsiz olan futbolcu sarı-kırmızılı ekibin teklifine sıcak baksa da düşünmek için süre istedi.

SON KARAR EMRE MOR'UN

Halil Akbunar'a alternatif yaratmak için arayışta olan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un da Emre Mor transferine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Celta Vigo'nun da futbolcunun Göztepe'ye kiralanmasına sıcak baktığı, yıldız oyuncunun da onay vermesi halinde transferin netlik kazanacağı öğrenildi. Emre Mor'dan yanıt bekleyen Göztepe yönetimi, alternatif isimleri de mercek altına aldı.



Danimarka doğumlu olan gurbetçi futbolcu Emre, Nordsjaelland'daki performan-performansıyla dikkat çekerken Alman devi sıyla Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund'da DFB Kupa-Kupası'nı kaldıran Emre, G.Saray sı'nı ile de Süper Kupa şampi-şampiyonluğu yaşadı.



YENİLERE 11 YOLU GÖZÜKTÜ

Göztepe ilk iki haftada gösterdiği performansla dikkat çekerken teknik direktör İlhan Palut yeni transferleri takıma kazandırmayı planlıyor. Gelecek hafta sonu evinde G.Antep FK'yı ağırlayacak olan Göz-Göz'de Denizli maçında ilk on birde yenilerden sadece İrfan Can ve Ideye görev alırken, İlhan Palut Antep ekibi karşısında kadrosunda bazı değişikliklere gidecek

NWOBODO'YU HAZIRLIYOR

Kalede İrfan Can'ın yerine yeni transferlerinden Megyeri'ye şans verecek olan genç çalıştırıcı orta alanda da yine yeni transfer Nwobodo'yu takıma kadroya kazandırmaya çalışıyor. Mossoro'nun yerine Nijeryalı 23 yaşındaki futbolcuyu deneyen Palut, sonradan oyuna aldığı Hatayspor'dan eski öğrencisi Kubilay Sönmez'e de daha fazla süre vermeyi planlıyor.

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