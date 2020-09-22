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Haberler Göztepe Emre Mor kabul etmedi

kabul etmedi

Emre Mor kabul etmedi
Giriş Tarihi: 22.9.2020

DIŞ transferde kanat transferi için de çalışmalarına ağırlık veren Göztepe'ye Emre Mor'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine alıp transfer teklifi yaptığı Celta Vigolu futbolcu kulübünde kalmak istediğini belirterek İzmir ekibinin teklifini kabul etmedi. Geçen sezon ilk yarıda Galatasaray, ikinci yarıda da Yunanistan'da Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen Emre, İspanya'ya geri dönmüş ve Celta Vigo'nun iki lig maçında ilk on birde oyuna başlayarak performansıyla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılılar, bu gelişme sonrası sağ kanat transferi için alternatif isimlere yöneldi.

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