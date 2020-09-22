Göz-Göz’den hücum

Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan alarak başarılı bir başlangıç yapan Göztepe'de gündem hücum transferi. Sarı-kırmızılılar, Denizli ve Malatya karşısında hücum oyuncularından verim alamazken yönetim sorunu transferle çözecek. Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues'in transferi içir çaba harcayan Göz-Göz, diğer adayı ise Galatasaray'da buldu. Sarıkırmızılı yönetim, daha önce de talip olduğu Sekidika için yeniden harekete geçen yönetim, Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çaldı.

SEKİDİKA DA İSTEKLİ

Nijeryalı 24 yaşındaki futbolcu İstanbul ekibinde forma şansı bulamazken, Göz-Göz golcü oyuncuya da cazip bir teklif sundu. Eskişehir'den Galatasaray'a transfer olan Sekidika'nın da forma giyebileceği bir kulübe gitmek için G.Saray yönetime başvurduğu öğrenildi. Göz-Göz, Rodrigues veya Sekidika'dan birini kiralayarak gücüne güç katmayı planlıyor.

BURAK HAKERLER