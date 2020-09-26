Çılgın Göz-Göz

Göztepe dış transferde hız kesmiyor. Sarıkırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı PAOK ekibinin Boşnak stoperi Marko Mihojevic'in transferini önceki gece duyururken dün bir takviye daha yaptı. Yönetim bir süredir büyük çaba harcadığı Trabzonspor'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin transferini mutlu sonla noktaladı. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı 29 yaşındaki Sambacı, dün Trabzon'daki eşyalarını toplayarak İzmir'e geldi. Yönetimle dün son bir kez daha görüşen Guilherme ile aradaki son pürüzler de giderildi. Sarı-kırmızılıların Guilherme için Trabzonspor'a bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

700 BİN EURO KAZANACAK

Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 100 bin Euro kazanan tecrübeli orta saha oyuncusunun Göztepe ile 700 bin Euro'ya anlaştığı kalan 400 bin Euro'yu ise Karadeniz temsilcisinin ödeyeceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Geçen sezon devre arasında Yeni Malatya'dan Trabzon'a transfer olan Guilherme, Süper Lig'de 64 maça çıkı. Bu maçlarda rakip fileleri 10 kez sarsma başarısını gösteren Brezilyalı futbolcu 14 de asist yaptı. Braga'da yetişen futbolcu Benevento, Gil Vicente ve Legia Varşova'da oynadı.



SAVUNMAYA GÜÇ KATTILAR

YAZ transfer döneminde ağırlığı genç oyunculara veren Göz-Göz yönetimi son olarak Yunan ekibi PAOK'tan Marko Mihojevic'e imza attırırken savunma hattını iyice sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki stoperin de takıma katılmasıyla Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk ve Titi'den oluşan defansın göbeğine önemli bir ismi daha kazandırmış oldu. 24 yaşındaki başarılı futbolcunun transferiyle birlikte teknik direktör İlhan Palut'un da eli daha da güçlenmiş oldu.

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