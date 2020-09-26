Mehmet Ekici bekleniyor

Dış transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Göztepe'de gündem orta saha takviyesi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanda sakatlanan ve uzun süre takımda ayrı kalması beklenen yeni transferi Nwobodo'nun yerine kadroya katmayı planladığı orta saha oyuncusu Mehmet Ekici'den haber bekliyor. Fenerbahçe'den ayrılan ve Ankaragücü'nün kapısından dönen 30 yaşındaki futbolcu transfer olmayı hedeflediği Galatasaray'dan olumsuz bir haber alması halinde rotasını İzmir'e çevirecek. Futbolcunun en kısa sürede sarı-kırmızılı yönetime kararını bildirmesi bekleniyor. Yönetim aynı zamanda alternatif isimleri de mercek altına aldı.