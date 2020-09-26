  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Mehmet Ekici bekleniyor

bekleniyor

Mehmet Ekici bekleniyor
Giriş Tarihi: 26.9.2020

Dış transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Göztepe'de gündem orta saha takviyesi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanda sakatlanan ve uzun süre takımda ayrı kalması beklenen yeni transferi Nwobodo'nun yerine kadroya katmayı planladığı orta saha oyuncusu Mehmet Ekici'den haber bekliyor. Fenerbahçe'den ayrılan ve Ankaragücü'nün kapısından dönen 30 yaşındaki futbolcu transfer olmayı hedeflediği Galatasaray'dan olumsuz bir haber alması halinde rotasını İzmir'e çevirecek. Futbolcunun en kısa sürede sarı-kırmızılı yönetime kararını bildirmesi bekleniyor. Yönetim aynı zamanda alternatif isimleri de mercek altına aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmet Ekici bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA