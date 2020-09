Göz-Göz kaçamadı

Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, son dakikada penaltıdan yediği golle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 28'de ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı. 32'de Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti. 45+3'te ceza sahası içinde sol çaprazda Güray'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 50'de Halil Akbunar'ın ortasında Tripic, kafa vuruşuyla topu kale önüne çevirdi. Defanstan sıyrılan Soner Aydoğdu düz bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 1-1.



SON DAKİKADA YIKILDI

61'de Gaziantep ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mossoro topu kale önüne çevirdi. Brown Ideye tek dokunuşla topu ağlarla buluş urdu: 2-1. 89'da Maxim, Alpaslan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 90'da topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi: 2-2. Maç 2-2 sona erdi.





POKO KAYIPLARDA

Göztepe'nin Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko gözden çıkarıldı. Geçen sezonun bitimiyle temmuz ayında ülkesi Gabon'a giden ve karıkırmızılı ekibin sezon öncesi yaptığı Afyon kampına izinsiz olarak katılmayan Poko dün de kadroda almadı. 27 yaşındaki futbolcu Denizli, Yeni Malatya maçlarından sonra dün de kadroya alınmadı. Yönetimin yüklü bir para cezası kestiği ön liberoyu teknik direktör İlhan Palut'un gözden çıkardığı öğrenildi. Göztepe'ye 2017-2018 sezonunun devre arasında Karabükspor'dan transfer edilen futbolcudan yönetimin kendisine kulüp bulmasını isteyeceği öğrenildi.



GUİLHERME BUGÜN İMZAYI ATACAK

GÖZTEPE'NİN İzmir'e getirdiği Trabzonsporlu sağ kanat Guilherme'nin bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Yönetimin dün sabah görüşme yaptığı Brezilyalı 29 yaşındaki futbolcu ile pürüzler de giderildi. Sambacının Göztepe'den 700 bin Euro yıllık ücret alacağı öğrenilirken futbolcunun istediği aradaki 400 bin Euro'yu da Trabzonspor karşılayacak.



İLHAN PALUT DEĞİŞTİRMEDİ

Göztepe'de G.Antep FK karşısında teknik direktör İlhan Palut, on birde değişiklik yapmadı. Kadroda istikrarı seçen Palut, ilk iki hafta Denizlispor ve Yeni Malatya karşısına çıktığı onbirlerle oyuna başladı. Palut özellikle geçen hafta Malatya deplasmanında yaptırdığı penaltı ile tepki çeken genç file bekçisi İrfan Can'a yine eldivenleri vererek sahip çıktı. Yeni transfer edilen ve kaleye geçmesi beklenen Macar eldiven Megyeri de yine yedek oturdu. İrfan Can, dün Gaziantep ekibi karşısında performansıyla dikkat çekerken, yeni transferlerden golcü oyuncu Ideye ilk on birde yer alan bir diğer isim oldu.