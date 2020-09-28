Göztepe bombaladı

Süper Lig'de ilk üç haftayı yenilgisiz olarak 5 puanla geçen Göztepe'de yönetim transferde bombaları patlatıyor. Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaşma sağlayıp transferi imza aşamasına getiren sarı-kırmızılı yönetim orta alana bir takviye daha yapacak. Yeni alınan Obinna Nwobodo'nun hesapta olmayan sakatlığı üzerine harekete geçen yönetim, arayışlarını İtalya'ya çevirdi.

BİRSA'YLA İLK TEMASLAR YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, Çizme'de Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen sözleşmesi sona eren Valter Birsa'yı da gündemine ekledi. Göz-Göz yönetimi 34 yaşındaki tecrübeli 10 numaraya menajeri kanalıyla ulaşarak teklifini iletti. Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A ekiplerinden de teklifler alan Slovenyalı tecrübeli orta saha oyuncusu yönetimin verdiği teklife olumlu yaklaşırken maddi detaylar için hafta içinde bir video konferans gerçekleştirilecek. Yönetimin en kısa sürede 34 yaşındaki yıldız oyuncu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



SON DAKİKA KABUSU

GÖZTEPE, Süper Lig'in üçüncü haftasında son dakikada yediği golle G.Antep FK ile 2-2 berabere kalırken, rakibi karşısında yine aynı kaderi yaşadı. İki takımın 7 ay önce İzmir'de oynadığı lig maçında da Gaziantep FK yine 90. dakikada golü bulmuş ve maç berabere bitmişti. Geçtiğimiz sezonun 22. haftasında yine sahasında Gaziantep FK ile oynayan Göztepe, 72. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 1-0 önde götürürken, 90. dakikada Gaziantep temsilcisinin golüyle mücadeleden 1 puanla ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla üçüncü haftayı 5 puanla kapatırken bir galibiyet, iki beraberlikle henüz hiç yenilgi yüzü görmedi. Beraberliğe rağmen Göztepe'nin iyi futbolu da umut verdi.



KARİYERİ PARLAK

Valter Birsa kariyeri boyunca İtalya ve Fransa'da önemli ekiplerde forma giydi. Slovenya'da Gorica ekibinde futbola başlayan 34 yaşındaki on numara Fransa'da Sochaux ve Auxerre ekiplerinde top koşturdu. Son yıllarda kariyerini İtalya'da sürdüren Birsa, Genoa, Torino, Milan ve Verona'da da görev yaptı.

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