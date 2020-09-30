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Haberler Göztepe Göztepeli Alpaslan Öztürk: Trabzonspor'a gitmek istiyorum

Göztepeli : 'a gitmek istiyorum

, 'nin başarılı oyuncusu için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan 'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü.

Göztepeli Alpaslan Öztürk: Trabzonspor'a gitmek istiyorum

30.09.2020, 16:11 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,16:20

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer uzun zamadır gündemlerinde olan Alpaslan Öztürk için İzmir ekibi Göztepe'nin kapısını tekrar çalmaya hazırlanıyor.

"TRABZONSPOR'A GİTMEK İSTİYORUM"

Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo idmanda yer almadı. Nwobodo 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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