Sarı-kırmızılıların çehresi değişti

SÜPER Lig'de 4. sezonuna giren Göztepe, şu ana kadar yaptığı transferlerle çehresini değiştirdi. Mevcut kadrosundan çoğu as kadroda yer alan 11 oyuncu ile yollarını ayıran Göz-Göz, 9 yeni takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, kaleye Megyeri (Aris), İrfan Can (Adana), Mihojevic (Paok), Burekovic, Nwobodo (Ujpest), Kubilay (Hatay), Burak Süleyman (Kocaeli), Ndiaye (Gorica) ve Ideye'yi (Aris) kadrosuna katarak kaleden ileri uca kadar yeni görünüme kavuştu.
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