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Haberler Göztepe Kerim Alıcı’yı listeye aldılar

’yı listeye aldılar

Kerim Alıcı’yı listeye aldılar
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, yeni sezonu iyi bir noktada tamamlayabilmek adına dış transferde gençleştirme operasyonunu sürdürüyor. Dış transferde Adanaspor'dan İrfan Can (22), Ujpest'ten Nwobodo (23) ve Mihoyevic gibi gençleri kadrosuna katan Göz-Göz yönetimi, futbolcu fabrikası Altınordu'nun yıldızı Kerim Alıcı'ya da kancayı taktı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mehmet Sepil, 23 yaşındaki sağ beki renklerine bağlamak için düğmeye bastığı öne sürüldü.

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