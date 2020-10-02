Gitmiyorum

GÖZTEPE'NİN transferde en çok konuşulan futbolcusu Alpaslan Öztürk transfer iddialarına noktayı koydu. Trabzonspor ile anlaştığı öne sürülen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Şu an tek hedefim Göztepe forması ile tüm mücadelemi sahaya yansıtarak kulübüme katkı sağlayabilmektir" açıklamasını yaparak sarı-kırmızılı ekipte kalacağını açıkladı. Göztepe ile 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Alpaslan'ın menajeri Ömer Kızılkoca da, "Bu sezonu Göztepe'de tamamlayacak. Alpaslan transferi kapattı" dedi.