Guilherme Göztepe’de

Süper Lig ekibi Göztepe, Trabzonspor'dan Guilherme'nin transferinde dün hareketli saatler yaşadı. Sarıkırmızılı ekibin geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana İzmir'de pazarlıkları sürdürdüğü Brezilyalı kanat oyuncusu ile sonunda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bu gelişme sonrası boşa çıkan Sambacı ile dün yapılan son görüşmelerde maddi konularda da ner konuda anlaşma sağlanınca orta saha oyuncusu Guilherme sonunda resmi imzayı attı.

YILLIK 750 BİN EURO KAZANACAK

Bonservisi Portekiz ekibi Alveranga'da olan futbolcu satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe katıldı. Trabzonspor yeni sezon sözleşmesinde yıllık 1.1 milyon Euro alacağı bulunan Brezilyalı futbolcuya 350 bin Euro ödeme yapacak, geriye kalan 750 bin Euro'yu da bu sezon Göztepe yönetimi karşılaşacak.



Y.MALATYA'DA VİTRİNE ÇIKTI

Portekiz ekibi Braga'da yetişen Guilherme kariyerinde Benevento, Gil Vicente ve Legia Varşova ekiplerinde de forma giydi. Bonservisi Portekiz ekibi Alvarenga'da olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Yeni Malatyaspor'daki performansıyla vitrine çıkarken geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a kiralık olarak transfer oldu.

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